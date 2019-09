Tite chama estreantes Renan Lodi e Matheus Henrique para amistosos do Brasil

RIO DE JANEIRO (Reuters) - O meio-campista Matheus Henrique, do Grêmio, o ala Renan Lodi, do Atlético de Madri, e o goleiro Santos, do Athlético Paranaense, foram as novidades na convocação do técnico Tite, nesta sexta-feira, para os amistosos da seleção brasileira contra Senegal e Nigéria, em outubro.

Técnico Tite anuncia convocação de jogadores para amistosos da seleção brasileira 20/09/2019 REUTERS/Sergio Moraes

Além do trio convocado pela primeira vez para defender a seleção, a lista anunciada pelo técnico também trouxe de volta o atacante Gabriel Jesus após suspensão, e inclui ainda jogadores de clubes que estão envolvidos na disputa pelo topo da tabela do Campeonato Brasileiro, como Flamengo e Palmeiras.

Do Flamengo foram chamados o zagueiro Rodrigo Caio e o atacante Gabriel Barbosa, enquanto o Palmeiras teve chamado o goleiro Weverton. Também foi convocado o atacante Everton, do Grêmio. Todos os atletas de clubes do Brasil desfalcarão suas equipes por duas rodadas do Brasileirão.

“É desafiador ter bom senso e atingir a todos. Nesse momento está a seleção, clubes e atletas”, disse Tite em entrevista coletiva. “Procuramos bom senso e dar oportunidade a atletas que vêm merecendo. Agora é período de preparação”, acrescentou.

A lista trouxe ainda o retorno do atacante Gabriel Jesus, que ficou de fora dos jogos com Colômbia e Peru em setembro por suspensão. O atacante Neymar também estará nos próximos amistosos, que serão disputados no dias 10 e 13 de outubro, em Cingapura.

“Neymar está feliz na seleção. Aqui ele está feliz, e mostrou isso. Isso eu posso garantir”, afirmou o treinador.

O Brasil vai enfrentar Senegal e Nigéria em datas que seleções mais fortes não estavam disponíveis para enfrentar a seleção, de acordo com o treinador.

“Não enfrentar europeu cai na questão de calendário. Buscamos os melhores ranqueados, e, às vezes, o adversário não quer”, disse Tite.

“A gente propôs duas datas para a Alemanha e eles mudaram e, na terceira que ofereceram, nós não aceitamos”, acrescentou, ao afirmar que a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) também buscou, sem sucesso, um amistoso com a Dinamarca.

Veja a lista de convocados:

GOLEIROS

Éderson (Manchester City)

Santos (Athlético Paranaense)

Weverton (Palmeiras)

LATERAIS

Dani Alves (São Paulo)

Danilo (Juventus)

Alex Sandro (Juventus)

Renan Lodi (Atlético de Madri)

ZAGUEIROS

Éder Militão (Real Madrid)

Marquinhos (PSG)

Rodrigo Caio (Flamengo)

Thiago Silva (PSG)

MEIO-CAMPISTAS

Arthur (Barcelona)

Casemiro (Real Madrid)

Fabinho (Liverpool)

Lucas Paquetá (Milan)

Matheus Henrique (Grêmio)

Philippe Coutinho (Bayern de Munique)

ATACANTES

Everton (Grêmio)

Firmino (Liverpool)

Gabriel Barbosa (Flamengo)

Gabriel Jesus (Manchester City)

Richarlisson (Everton)

Neymar (PSG)

Por Rodrigo Viga Gaier