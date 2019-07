Sueca bicampeã olímpica Pia Sundhage assume seleção feminina de futebol do Brasil

Nova técnica da seleção feminina de futebol do Brasil, Pia Sundhage 28/07/2012 REUTERS/David Moir

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A técnica sueca bicampeã olímpica de futebol com os Estados Unidos Pia Sundhage será a nova treinadora da seleção feminina do Brasil e vai comandar o projeto do país visando a Olimpíada de Tóquio 2020, anunciou a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) nesta quinta-feira.

Sundhage vai substituir o técnico Vadão, que foi demitido nesta semana depois da campanha do time no Mundial da França, em que o Brasil foi eliminado na fase de oitavas de final pela seleção dona da casa.

A treinadora, de 59 anos, foi campeã olímpica com a seleção norte-americana em 2008 e 2012 e ficou com a prata à frente da equipe sueca em 2016. Ela se torna a segunda mulher a comandar a seleção feminina brasileira, depois de Emilly Lima (2016-2017).

“Estamos felizes, trata-se de um grande salto de qualidade para o futebol feminino. É uma lenda”, disse à Reuters o presidente da CBF, Rogério Caboclo.

A treinadora de 59 anos chega para construir uma nova base e para estruturar o ainda frágil futebol feminino do Brasil. Enquanto a seleção masculina é pentacampeã mundial, a feminina não tem nenhum título de grande expressão.

O anúncio oficial da contratação foi feito no site da CBF, e a treinadora gravou um vídeo dizendo sobre o quanto está “empolgada em treinar o país do futebol, Brasil”.

Por Rodrigo Viga Gaier