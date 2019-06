Macron diz que "bom" acordo entre UE e Mercosul cumpre exigências da França

PARIS (Reuters) - O presidente francês, Emmanuel Macron, disse, neste sábado, que o acordo entre a União Europeia o Mercosul é “bom” e correspondia a exigências essenciais da França.

A UE e o grupo de países sul-americanos concordaram um tratado de livre comércio na sexta-feira, concluindo duas décadas de discussões entre os blocos.

A França, que regularmente expressou preocupação sobre o risco de um crescimento de exportações de produtos agrícolas à Europa, recebeu de bom grado medidas que protegem produtos alimentícios certificados de origem europeia e limita exportações do Mercosul de açúcar e carne, disse Macron.

“Considero este acordo bom, a esta altura, porque as exigências que fizemos foram levadas em consideração pelos negociadores”, disse Macron em entrevista coletiva ao fim da cúpula do G20 no Japão.

Macron havia ameaçado esta semana não assinar o acordo entre UE e Mercosul caso o Brasil se retirasse do acordo climático de Paris.

O presidente francês saudou o compromisso do presidente Jair Bolsonaro com o Acordo de Paris, o que ele disse permitir que o comunicado final do G20 reitere o apoio do grupo ao acordo climático, com exceção dos Estados Unidos.

A reunião do G20 também levou a uma trégua entre EUA e China em sua disputa comercial, e Macron afirmou que a cúpula havia conseguido “evitar o pior”, em um momento de tensões sobre o comércio internacional e o Irã.

