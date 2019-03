Petrobras inicia divulgação de oportunidade para venda da Liquigás

Sede da Petrobras no centro do Rio de Janeiro 25/03/2019 REUTERS/Sergio Moraes

SÃO PAULO (Reuters) - A Petrobras informou nesta sexta-feira que deu início à etapa de divulgação da oportunidade (Teaser) referente à venda da subsidiária Liquigás Distribuidora.

“Trata-se de novo processo competitivo com a inclusão de critérios que visam garantir competitividade e isonomia do processo, ao mesmo tempo em que mitigam o risco de concentração de mercado, uma vez que no processo anterior o Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) reprovou a venda da Liquigás”, disse a Petrobras em comunicado ao mercado, referindo-se a negócio anterior com a Ultragaz barrado pelo órgão antitruste.

A Liquigás é subsidiária integral da Petrobras e atua no engarrafamento, distribuição e comercialização de gás liquefeito de petróleo (GLP). Segundo a estatal, a empresa está presente em 25 Estados e possui 23 centros operativos, 19 depósitos, uma base de armazenagem e carregamento rodoferroviário, além de uma rede de aproximadamente 4.800 revendedores autorizados.

Por José Roberto Gomes