Parlamentares britânicos forçam primeiro-ministro a adiar Brexit

LONDRES (Reuters) - Os parlamentares britânicos votaram neste sábado uma proposta para suspender o apoio ao acordo do Brexit do primeiro-ministro Boris Johnson, até que a legislação formal de ratificação seja aprovada, um passo que o obrigará a pedir à União Europeia um atraso no Brexit.

Por 322 votos a 306, parlamentares aprovaram uma emenda, apresentada pelo ex-legislador conservador Oliver Letwin. Com isso, o Parlamento não decidirá neste sábado se aprova o acordo de Johnson.

A não ser que Johnson consiga aprovar um acordo até o final deste sábado, ele é obrigado por lei a pedir à União Europeia um adiamento no Brexit até o final de janeiro de 2020. Se Johnson obtiver toda a legislação no Parlamento, ele ainda poderá entregar o Brexit até 31 de outubro.

Reportagem de Kylie MacLellan, William James e Elizabeth Piper