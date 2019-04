Vice-premiê britânico diz que negociações com o Partido Trabalhista continuarão, mas não por meses

LONDON (Reuters) - As negociações do governo britânico com o partido de oposição Trabalhista sobre um acordo para o Brexit irão continuar, mas não se “arrastarão” por meses, disse o vice-premiê britânico David Lidington à BBC neste domingo.

“Elas não continuarão por meses, elas certamente continuarão na semana que vem”, disse Lidington. “E eu não acho que essa questão possa ser estendida por muito mais tempo, eu acho que o povo quer que os políticos resolvam isso logo.”

Lidington disse que as reuniões nesta semana seriam divididas em assuntos diferentes, levados por ministros relevantes e seus números opostos do Partido Trabalhista. Ele ainda disse que “faria um balanço” do processo uma vez que o Parlamento retomasse os trabalhos após a Páscoa.

Entre as questões centrais das negociações está a dúvida se o governo está preparado para ceder espaço para os Trabalhistas em uma futura união alfandegária com a União Europeia — algo que alguns ministros se opõem, mas que é um elemento chave na proposta do partido para o Brexit.

Lidington disse que o governo acreditava ser possível ganhar benefícios de uma união alfandegária sem perder o poder de fazer acordos comerciais independentes.

“Se iremos conseguir um acordo sobre isso, vamos precisar ver movimento de ambos os lados”, disse.

