Reino Unido diz ter acertado com UE cronograma de negociações sobre livre comércio

LONDRES (Reuters) - O Reino Unido afirmou ter acordado um cronograma intensificado para negociações de livre comércio com a União Europeia em julho, enquanto os dois lados tentam chegar a um acerto até o final do ano.

“Esse novo processo envolverá uma mistura de rodadas de negociações formais e reuniões de grupos menores, tanto em Londres quanto em Bruxelas, assumindo que as diretrizes de saúde pública permitam isso”, afirmou o governo em comunicado.

Haverá conversas todas as semanas entre 29 de junho e 27 de julho.

O Reino Unido deixou formalmente a União Europeia no final de janeiro, mas pouco mudou em sua relação com o bloco devido a um período de transição que se estende até o fim do ano.

As negociações sobre um acordo abrangente entre Reino Unido e UE não progrediram muito desde fevereiro.

O primeiro-ministro britânico Boris Johnson, o presidente do Conselho Europeu Charles Michel e a chefe da Comissão Europeia Ursula von der Leyen conversarão em 15 de junho para retomar discussões paralisadas.

