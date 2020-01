Organismo de control de la prensa británica rechaza demanda del príncipe Enrique

LONDRES, 30 ene (Reuters) - El organismo de control de la prensa británica rechazó una demanda del príncipe Enrique por el artículo de un tabloide que decía que los animales salvajes representados en fotos que él había publicado en Instagram habían sido drogados y atados.

FOTO DE ARCHIVO: El príncipe británico Enrique y su esposa Meghan, duquesa de Sussex, saliendo de la Canada House en Londres. 7 de enero de 2020. REUTERS/Toby Melville

Enrique, nieto de la reina Isabel II, publicó las fotos que había tomado de la vida salvaje africana en su cuenta de Instagram, donde en ese momento tenía 5,6 millones de seguidores, para conmemorar el Día de la Tierra y destacar los esfuerzos de conservación.

Pero el diario Mail on Sunday reportó en abril pasado que las fotos no habían revelado toda la historia. Dijo que los animales involucrados habían sido sedados y que una foto de un elefante en Malaui fue editada para que no se viera que había una soga alrededor de sus patas traseras.

“Drogados y atados (...) lo que Enrique no les contó sobre esas impresionantes fotos de la vida salvaje”, decía el titular.

El príncipe argumentó que el reporte era inexacto porque indicaba que él había engañado intencionalmente al público para que pensara que era un fotógrafo experto de vida silvestre, que había tomado las fotos bajo circunstancias peligrosas, dijo la Organización Independiente sobre Normas de la Prensa (IPSO, por su sigla en inglés).

Enrique dijo que su epígrafe había dejado en claro que los animales estaban siendo reubicados como parte de esfuerzos de conservación y que la foto sólo había sido editada para cumplir con los requisitos de formato de Instagram.

Sin embargo, el diario dijo que Enrique no había explicado las circunstancias de la foto a sus seguidores y que no necesitaba recortarlas de la manera en que lo hizo.

El comité de quejas de IPSO apoyó el argumento del diario y rechazó el reclamo de Enrique de que el artículo era inexacto.

“El comité no consideró que fuera significativamente engañoso reportar que las fotografías publicadas en la cuenta de Instagram del demandante no contaran la historia completa y que el demandante no había explicado las circunstancias en las que las fotografías fueron tomadas”, indicó.

Enrique y su esposa estadounidense Meghan se han visto cada vez más involucrados en conflictos con los tabloides británicos.

Reporte de Michael Holden. Editado en español por Lucila Sigal