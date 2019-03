Una exposición de arte en Londres reflexiona sobre el Brexit

El artista Bryden posa con su obra "Britain's best selling newspaper" en la exhibición "Take Back Control" inspirada en el Brexit, el 14 de marzo de 2019 en Londres, Gran Bretaña. REUTERS/Hannah McKay

LONDRES (Reuters) - Desde obras de arte inspiradas en el Brexit hasta portadas de periódicos de los días previos al referéndum británico de 2016 sobre la pertenencia del país a la Unión Europea (UE), una nueva exposición en Londres analiza la votación que ha dividido al país desde entonces.

En la exposición “Take Back Control” (“Recuperar el control”) se exhiben decenas de obras de arte y titulares de periódicos que datan de la época anterior a que los británicos votaran a favor de abandonar la UE.

El título recoge un eslogan de la campaña a favor de salir de la UE (denominado “Leave”), pero se exponen obras de arte a favor y en contra de permanecer en la UE junto con la cobertura de los medios.

“Es una oportunidad de revivir la emoción desgarradora de la semana de la votación del referéndum a través de los periódicos y los activistas”, dijo el curador y artista de la exposición, que se presenta con el nombre Bryden.

“Nos da la oportunidad de reflexionar sobre lo que está pasando ahora a través de lo que sucedió entonces”, agregó.

En la muestra se puede ver un cartel que dice “Strong and stable my arse” (“Fuerte y estable, mi trasero”), del ganador del premio Turner Jeremy Deller, en referencia al lema “Fuerte y estable” de la campaña electoral de la primera ministra Theresa May, así como una señal de salida que dice “Brexit” del artista Guy Morris.

También se exhibe la obra “¿Qué pasaría si votar lo cambiara todo?”, de David Dunnico —una urna con papeles blancos, azules y rojos desmenuzados—, y piezas en papel maché de Bryden con fragmentos de varios periódicos anti-UE.

La exposición, que se prolonga hasta el 24 de marzo, abre en un momento de caos político en Reino Unido, solo unas semanas antes de la fecha en que se supone que debe abandonar el bloque, el 29 de marzo.

Reporte de Emily Roe; Escrito por Marie-Louise Gumuchian; Editado en español por Tomás Cobos en la redacción de Madrid