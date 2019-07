Bomberos combaten incendio en estudios de Warner Bros en Londres

Periodistas y trabajadores en un tour en el set de Harry Potter en los estudios de Warner Bros en Leavesden, al norte de Londres. Foto de archivo. Diciembre, 2011. REUTERS/Finbarr O'Reilly

LONDRES (Reuters) - Unidades de bomberos combatían el jueves un incendio en los estudios de Warner Bros en el norte de Londres, donde fueron filmadas las populares películas de Harry Potter.

Quince camiones de bomberos estaban en las instalaciones Leavesden en Hertfordshire, donde el fuego inició a última hora del miércoles, dijo el ayuntamiento local.

El set no estaba en uso durante el incidente y no hubo heridos, agregó. La productora no dio más información el jueves.

Las ocho películas de Harry Potter fueron filmadas en Leavesden, junto con otros filmes como algunos de la saga de “James Bond”, “Rápido y Furioso” y las franquicias de “Misión Imposible”.

Una fábrica de aviones fue convertida en esos estudios de filmación por los productores del filme de Bond “Golden Eye” en 1994.

Reporte de Bella Barber. Editado en español por Lucila Sigal