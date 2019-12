Actor Danny Aiello muere a los 86 años

Foto de archivo. Danny Aiello llega a una fiesta en Nueva York. 17 de junio de 2004. REUTERS/Chip East

NUEVA YORK, 13 dic (Reuters) - Danny Aiello, un veterano actor de teatro y cine recordado por sus papeles en “Haz lo correcto” de Spike Lee y “La rosa púrpura del Cairo” de Woody Allen, murió a los 86 años, dijo el viernes su agente.

Aiello, quien fue candidato al Oscar y el Globo de Oro por su papel secundario como Sal, el dueño de una pizzería en la película de Lee de 1989, murió el jueves por la noche, dijo a Reuters la agente Jennifer De Chiara.

“Todo lo que puedo decir es que Danny era un talento único y un hombre maravilloso”, dijo De Chiara en un correo electrónico. “El mundo amaba a Danny, y él los amó de vuelta. Se lo extrañará”.

La muerte de Aiello fue reportada por primera vez por TMZ, que dijo que murió mientras estaba siendo tratado de una enfermedad intempestiva en un centro médico de Nueva Jersey.

Nacido en Nueva York el 20 de junio de 1933, Aiello tuvo varios trabajos, incluso como chofer de autobús, antes de irrumpir en la actuación a los 30 años, según IMDB.

Aiello filmó docenas de películas, incluida la comedia de 1987 de Norman Jewison, “Moonstruck” con Cher, Nicholas Cage y Olympia Dukakis. En 1986, compartió con Madonna en un video de su sencillo “Papa Don’t Preach”.

El actor publicó en 2015 su autobiografía “I Only Know Who I Am When I Am Somebody Else: My Life on the Street, on the Stage, and in the Movies. (Solo sé quién soy cuando soy otro: mi vida en la calle, en el escenario y en las películas).

Reporte de Frank McGurty y Peter Szekely en Nueva York; Editado en español por Javier López de Lérida