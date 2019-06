Muere la actriz Isabel "Coca" Sarli, símbolo sexual del cine argentino

BUENOS AIRES, 25 jun (Reuters) - La actriz, modelo y vedette argentina Isabel “Coca” Sarli, quien mezclando inocencia y voluptuosidad fue pionera del cine erótico latinoamericano, murió el martes a los 83 años, informó el Instituto Nacional de Cine Argentino (INCAA).

Desde fines de mayo Sarli se encontraba internada en el Hospital Central de San Isidro y en el último tiempo conectada a un respirador artificial a causa de la neumonía que causó su muerte en la mañana del martes, comunicó su hija Isabelita a diferentes medios argentinos.

Sarli protagonizó decenas de películas del director de cine Armando Bo, con quien tuvo una relación personal y profesional hasta la muerte del realizador -y también coprotagonista de sus filmes- en 1981.

Sarli, quien había nacido en la provincia de Entre Ríos en el seno de una familia de bajos recursos, comenzó su carrera como modelo. En 1955 fue elegida Miss Argentina, tras lo cual fue recibida por el entonces presidente Juan Domingo Perón.

Pero su carrera cinematográfica empezó en 1956 al ser descubierta por Armando Bo, quien la convirtió en la musa inspiradora de los alrededor de 30 filmes que hicieron juntos, entre ellos el primer desnudo total en el cine argentino, titulado “El trueno entre las hojas” (1958), que denunciaba la explotación de los obreros en un aserradero paraguayo.

Sarli había estado casada con otro hombre y adoptó dos niños, pero su relación más duradera fue con Bo, quien tenía otra mujer con la que tuvo tres hijos, pero mantuvo las dos relaciones en paralelo casi a la vista del público.

Otros de sus filmes más famosos fueron “Furia infernal” (1973), “Favela” (1971) y la trilogía “Fiebre” (1972), “Fuego” (1968) y “Carne” (1968), de donde se desprendió una frase que pasó a formar parte de la cultura popular argentina: “Canalla, ¿qué pretende usted de mí?”.

Los críticos destruían sus películas, que muchas veces sufrían censura, pero el público llenaba las salas de cine.

“Estoy muy feliz de todo lo que hice, no me arrepiento de nada y me parecen bárbaros los desnudos que hice”, dijo Sarli en un programa de televisión argentino.

La diva argentina, quien aparecía en muchas de sus películas desnuda en el agua y era famosa por su cabellera negra y su cuerpo voluptuoso, logró una popularidad que trascendió fronteras. Sus películas se estrenaban en Nueva York y Japón, mientras que en Paraguay hay una calle que lleva su nombre.

Tras la muerte de Bo, Sarli prácticamente se retiró de la actividad hasta que a los 60 años volvió al cine con el filme “La dama regresa” (1996), del director Jorge Polaco, además de realizar algunas apariciones especiales en televisión.

También participó en un documental llamado “Carne sobre carne” (2010), del director Diego Curubeto, sobre el material censurado de las películas dirigidas por Armando Bo.

Con el tiempo, sus filmes se convirtieron en cine de culto y la actriz recibió homenajes en el Festival de Cine de Mar del Plata y en la Sociedad Fílmica del Lincoln Center de Nueva York.

Reporte adicional de Marina Lammertyn Editado por Nicolás Misculin y Maximilian Heath