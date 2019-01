Britney Spears suspende conciertos después de que su padre "casi murió"

Foto de archivo de la cantante Britney Spears posando en el 29th Annual GLAAD Media Awards en Beverly Hills. Abril12, 2018. REUTERS/Mario Anzuoni

LOS ÁNGELES (Reuters) - Britney Spears dijo el viernes que aplazó sus próximas presentaciones en Las Vegas y otros compromisos laborales para estar junto a su familia, luego de que su padre enfermó.

Spears, de 37 años, informó en una publicación en Instagram que su padre Jamie fue hospitalizado a fines del año pasado y “casi murió”.

“Estamos tan agradecidos de que haya salido vivo, pero aún le resta un largo camino por delante. Tuve que tomar la difícil decisión de poner mi concentración y energía en mi familia en este momento”, escribió la cantante de “Toxic”.

Spears debía iniciar una serie de conciertos, llamados “Britney: Domination”, en Las Vegas el 13 de febrero, que se extendería hasta agosto de 2019.

Sus representantes dijeron en un comunicado que Jamie Spears pasó 28 días en un hospital de Las Vegas después de que sufrió una perforación en el colon hace dos meses. Agregaron que ahora se está recuperando en casa y que se espera que se mejore completamente.

Informaron que Britney Spears se tomaría una pausa por tiempo indefinido, por lo que postergó los espectáculos “Britney: Domination” hasta nuevo aviso.

A Jamie Spears se le atribuye el revivir la carrera de su hija, quien fue una sensación durante su adolescencia, luego de que la crisis que vivió la cantante entre 2007 y 2008. También se convirtió en el custodio de sus negocios por orden judicial.

Spears se convirtió en un fenómeno de la música pop en 1999 con su single debut “...Baby One More Time” y sus posteriores éxitos “Stronger” y “Oops!...I Did It Again”. Ella volvió a los escenarios a fines de 2008 con el álbum y la gira mundial “Circus” y se ha presentado en Las Vegas desde 2014.

Reporte de Jill Serjeant; Editado en Español por Ricardo Figueroa