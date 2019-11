Escritor y crítico de TV australiano Clive James muere a los 80 años

El autor Clive James posa con una copia de su último libro "Cultural Amnesia" en Nueva York, 30 marzo 2007. REUTERS/Shannon Stapleton/File Photo

LONDRES, 27 nov (Reuters) - Clive James, un escritor y locutor australiano expatriado que escribió de manera incisiva y a menudo hilarante sobre televisión, literatura y actualidad, murió a los 80 años, dijeron el miércoles sus agentes.

James, una personalidad de la televisión y la radio británicas de la década de 1980, fue influyente en círculos mediáticos y ganó premios de periodismo y radiodifusión.

Su estilo a menudo inexpresivo alcanzó su máxima popularidad en la década de 1980 con el programa “Clive James on Television”, en el que presentaba videos sobre programas de televisión absurdos, en particular uno de competencias japonesas llamado “Endurance”.

Escribió una columna en el periódico The Guardian titulado “Reports of My Death” después de que le diagnosticaran leucemia en 2010. En 2016, dijo que su longevidad era “vergonzosa”.

Mientras se sentía cómodo escribiendo sobre la cultura intelectual y de bajo perfil, su autocrítico libro de memorias “Unreliable Memories” fue un éxito de ventas con docenas de ediciones.

Su libro “Cultural Amnesia”, que comprende ensayos cortos sobre más de 100 personas que lo fascinaron, incluidos los escritores Thomas Mann y Franz Kafka, el cineasta Federico Fellini y músicos como Duke Ellington y Erik Satie, fueron un testimonio de la amplitud de sus intereses culturales e intelectuales.

James actuó como asesor informal del príncipe Carlos de Gran Bretaña y su exesposa Diana, algo de lo que escribió en un retrato honesto de su amistad y del fenómeno de popularidad de Diana luego de su muerte en un accidente automovilístico en París en 1997.

Vivian Leopold James nació en Sídney en 1939 y cambió su nombre a Clive cuando era niño. Se mudó a Inglaterra en 1962 y, después de graduarse de la Universidad de Cambridge, se quedó allí por el resto de su vida. Murió en su casa el domingo, dijeron sus agentes.

Editado en español por Lucila Sigal