Coty está en conversaciones para colaborar con Kim Kardashian en línea de cosméticos

Imagen de archivo de la estrella de televisión Kim Kardashian asistiendo a un panel de discusión sobre el documental "Kim Kardashian West: The Justice Project" durante la gira de prensa de la Television Critics Association en Pasadena, California, Estados Unidos. 18 de enero, 2020. REUTERS/Mario Anzuoni/Archivo

3 jun (Reuters) - Coty Inc está en conversaciones con la estrella de reality show Kim Kardashian West por una potencial colaboración para una línea de belleza, reveló el miércoles el fabricante de cosméticos en una presentación al regulador.

La compañía ya tiene una participación mayoritaria en la línea de maquillaje y cuidado de la piel de Kylie Jenner, la media hermana de Kim Kardashian, que compró el año pasado por 600 millones de dólares.

El holding estuvo recientemente bajo la lupa después de que la revista Forbes alegara que Jenner había estado sobrevalorando su marca de cosméticos.

El nuevo director ejecutivo de Coty dijo el lunes que las acusaciones eran un “misterio” para él.

Las acciones de la compañía subieron casi un 7% el miércoles, después de conocerse la posibilidad de otra colaboración con la familia, lo que se suma al aumento del 20% en las acciones de Coty visto a principios de esta semana, cuando nombró a Peter Harf como su nuevo presidente ejecutivo.

Sin embargo, Coty dijo que no había garantías de que se alcanzara un acuerdo o colaboración y no dio detalles.

Kim, conocida por narrar su vida con sus hermanas en el programa de televisión “Keeping Up with the Kardashians”, lanzó su propia línea de maquillaje en 2017, dos años después de la exitosa incursión de Jenner en la industria de la belleza.

Reporte de Aishwarya Venugopal en Bangalore. Editado en español por Lucila Sigal