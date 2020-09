Actor Dwayne Johnson dice que él y su familia se recuperaron de COVID-19

LOS ÁNGELES, 2 sep (Reuters) - El luchador profesional convertido en estrella de Hollywood Dwayne “La Roca” Johnson dijo en un mensaje de video publicado en las redes sociales que él, su esposa y sus dos pequeñas hijas dieron positivo de COVID-19 en las últimas semanas, pero que todos se recuperaron y están sanos.

Johnson, de 48 años, dijo en una publicación de Instagram el miércoles a última hora que él, su esposa Lauren, de 35 años, y sus dos hijas, Jasmine, de 4 años, y Tiana, de 2, contrajeron el virus hace unas dos semanas y media de “amigos de la familia muy cercanos”, quienes no tenía idea cómo se habían infectado.

“Puedo decirles que ésta ha sido una de las cosas más desafiantes y difíciles que hemos tenido que atravesar como familia y para mí personalmente”, dijo en el video.

El actor dijo que su familia, al igual que sus amigos que contrajeron el virus primero, habían sido “increíblemente disciplinados” acerca de adherirse a las medidas de seguridad para evitar contagiarse.

Las dos niñas sufrieron solo “un poco de dolor de garganta los primeros días” y se recuperaron, pero Johnson y su esposa pasaron “un momento difícil”, contó.

“Pero estoy feliz de decirles que como familia estamos bien. Estamos en el otro extremo”, dijo. “Ya no contagiamos y, gracias a Dios, estamos sanos”, agregó.

El actor instó a las personas a usar mascarillas para limitar la propagación del coronavirus.

“Me desconcierta que algunas personas, incluidos algunos políticos, tomen esta idea de usar mascarillas y las conviertan en una agenda política”, dijo. “Es un hecho y es lo correcto y es lo más responsable que hacer”, añadió.

Johnson, quien saltó a la fama en la Federación Mundial de Lucha Libre como el luchador fanfarrón y jactancioso conocido como “La Roca”, comenzó a hacer una transición hacia el entretenimiento a fines de la década de 1990 y desarrolló una prolífica carrera cinematográfica.

El actor participó en películas como “The Mummy Returns”, “The Scorpion King,” “Baywatch” y “Jumanji: Welcome to the Jungle,” convirtiéndose en uno de los actores mejor pagos y de mayor éxito comercial de Hollywood. También fue productor ejecutivo y protagonizó la serie “Ballers”, de HBO, sobre jugadores de la NFL que viven en Miami.

Se casó con Lauren Hashian, una cantante y compositora cuyo padre era el baterista de la banda de rock Boston, en 2019, el año en que anunció oficialmente su retiro de la lucha libre.

Reporte de Steve Gorman en Los Ángeles. Editado en español por Lucila Sigal