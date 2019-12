Bailarina Francesca Hayward salta de las tablas a la pantalla en "Cats"

Frankie Hayward, bailarina principal del Royal Ballet y actriz en la próxima película de Cats, posa para una fotografía después del ensayo en la Royal Opera House de Londres, Gran Bretaña, 15 noviembre 2019. REUTERS/Simon Dawson

LONDRES, 12 dic (Reuters) - La bailarina británica Francesca Hayward se está preparando para dar el salto desde las tablas a la pantalla grande, con un rol protagónico en la versión cinematográfica del musical “Cats”.

En esta temporada de fiestas de fin de año, la bailarina principal del Ballet Real aparecerá en una producción de “Coppélia” en el Royal Opera House de Londres. Simultáneamente, aparecerá en cines de todo el mundo como la gata Victoria en la película basada en la obra del compositor Andrew Lloyd Webber.

La bailarina de 27 años estará acompañada por estrellas como Taylor Swift, Judi Dench, Ian McKellen, Jennifer Hudson, Idris Elba y James Corden.

“Cuando era más joven solía bailar siguiendo a muchos videos de ballet (...) pero entre mis videos favoritos estaba ‘Cats’”, dijo Hayward a Reuters en una entrevista. “Invitaba a mis amigas a jugar y ponía ‘Cats’ y yo siempre era Victoria”.

Victoria tiene un papel mayor en la película, en la que las caras de los actores son visibles pero sus cuerpos están cubiertos por pelaje generado por computadora. Hayward también cantará un nuevo tema, “Beautiful Ghosts”, compuesta por Swift y Lloyd Webber, que está nominada a un Globo de Oro.

“Siempre he tenido papeles en la cabeza (...) que creo que tendría la posibilidad de interpretar, quizás, tal vez, pero debo decir, nunca creí que llegaría a ser Victoria, porque no está en el repertorio de nuestro ballet”, comentó.

“Cantar me resultó realmente aterrador (...) tuve un día muy surrealista en el escenario cuando me pidieron que fuera a la sala musical y allí estaba Taylor, y ella básicamente me cantó el solo que yo cantaría en la película (...), haré lo mejor que pueda’”, agregó.

Hayward, quien nació en Nairobi y comenzó a bailar a los tres años, estudió en la Escuela del Ballet Real y entró a la compañía hace casi 10 años. Ella se ha presentado en “El cascanueces”, “Frankenstein”, “El lago de los cisnes” y “Don Quijote”, entre otros ballets.

El cine se estrenará a nivel global el 19 de diciembre.

Reporte de Sarah Mills; Escrito por Marie-Louise Gumuchian; Editado en Español por Ricardo Figueroa