La cantante de la banda sueca Roxette Marie Fredriksson muere a los 61 años

Imagen de archivo de la cantante sueca Marie Fredriksson del dúo Roxette durante una presentaciónen la inauguración del concurso internacional de canciones New Wave, en Jurmala, Letonia, Julio 28, 2009. REUTERS/Ints Kalnins

ESTOCOLMO, 10 dic (Reuters) - La cantante Marie Fredriksson del dúo sueco de música pop Roxette murió el lunes a los 61 años, luego de pasar años luchando contra un cáncer y los efectos de su tratamiento, dijo su agente.

Roxette produjo varios éxitos internacionales, incluidos cuatro número uno en Estados Unidos como “It Must Have Been Love”, de la película “Mujer bonita”, “The Look”, “Listen to Your Heart” y “Joyride”.

“Con gran pesar debemos anunciar que una de nuestras mayores y más queridas artistas se ha ido”, dijo el agente de Fredriksson en un comunicado.

Roxette fue formado en 1986 por Fredriksson y el cantante y compositor Per Gessle. El grupo lanzó su primer álbum, “Look Sharp”, dos años después.

“Pintaste mis canciones monocromáticas con los colores más hermosos”, dijo Gessle sobre la cantante en un comunicado el lunes.

A Fredriksson se le diagnosticó un tumor cerebral en 2002.

Reporte de Helena Soderpalm; Editado en Español por Ricardo Figueroa