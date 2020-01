Príncipe Harry faz primeira aparição pública após anúncio de afastamento de funções reais

Príncipe Harry conversa com crianças durante evento de rúgbi nos jardins do Palácio de Buckingham 16/01/2020 REUTERS/Toby Melville

LONDRES (Reuters) - O príncipe Harry fez nesta quinta-feira sua primeira aparição pública desde que a rainha Elizabeth aceitou a vontade do neto de se afastar das funções como membro da realeza britânica e buscar um futuro mais independente com a mulher, Meghan.

Sexto na linha de sucessão ao trono, Harry observou crianças jogarem rúgbi em um dos jardins do Palácio de Buckingham, antes de fazer o sorteio para a Copa do Mundo do esporte no próximo ano.

O evento é seu último compromisso real marcado antes que ele e Meghan iniciem um “período de transição” para suas novas funções.

Na semana passada, o casal desencadeou uma crise na monarquia britânica ao anunciar que queria reduzir seus deveres da realeza e passar mais tempo na América do Norte, além de se tornarem financeiramente independentes.

O anúncio público surpreendeu outros membros da família real, magoando e desapontando a rainha e outros familiares, disseram fontes reais.

Após uma reunião familiar em Sandringham, propriedade rural da rainha no leste da Inglaterra, ficou acordado que Harry e Meghan dividiriam seu tempo entre o Reino Unido e o Canadá.

“Embora preferíssemos que eles continuassem trabalhando como membros da família real em tempo integral, respeitamos e entendemos seu desejo de viver uma vida mais independente como família, mantendo uma parte valiosa da minha família”, disse a monarca, de 93 anos, em um comunicado raro e fortemente pessoal.

Stephen Addison, Guy Faulconbridge e Alison Williams