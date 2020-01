Exactriz dice Weinstein la tocó, hizo propuestas sexuales a cambio de contratos

NUEVA YORK, 29 ene (Reuters) - Una diseñadora de moda y exactriz dijo el miércoles al jurado en el caso de violación contra Harvey Weinstein que el exproductor la tocó debajo de su falda y luego le propuso sexo a cambio de contratos de películas.

Harvey Weinstein llega al Tribunal Penal de Nueva York, Manhattan, NY, EEUU, 29 enero 2020. REUTERS/Lucas Jackson

Dawn Dunning no es una de las mujeres por las que Weinstein está acusado de agresión sexual. Es una de las tres personas que los fiscales están citando a declarar para reforzar su caso contra el exproductor tratando de sumar evidencias de sus motivos o métodos.

Weinstein, de 67 años, se declaró no culpable de atacar sexualmente a Mimi Haleyi y Jessica Mann. Desde 2017, más de 80 mujeres, entre ellas actrices famosas, han acusado a Weinstein de comportamiento sexual inapropiado.

Las acusaciones alimentaron el movimiento #MeToo, mediante el cual muchas mujeres han acusado de agresión sexual a poderosos hombres de negocios, del mundo del entretenimiento, los medios y la política. El juicio de Weinstein es visto como un importante hito en la iniciativa.

Weinstein, quien produjo películas como “El Paciente Inglés” y “Shakespeare enamorado”, ha rechazado las acusaciones y dijo que todos los encuentros sexuales fueron consensuados.

Dunning dijo el miércoles que en la primavera boreal de 2004, Weinstein la invitó a un hotel en el SoHo donde se estaba filmando una película. Contó que cuando llegó, el empresario la llevó a una habitación y, sin avisar, metió la mano debajo de su falda y en su vagina.

“Fueron algunos segundos, pero yo medio que me congelé por un minuto y luego me levanté”, relató. “Me dijo que no hiciera un gran alboroto sobre eso. Se disculpó, dijo que no volvería a pasar”, agregó.

Dunning declaró que unas semanas más tarde, la asistente de Weinstein la invitó a otra reunión en un hotel para discutir oportunidades de actuación.

Cuando llegó, contó, Weinstein la recibió en bata y le dijo que podría firmar un contrato para tres películas si tenía relaciones sexuales con él y su asistente.

Dunning dijo que se rió, pensando que era una broma, pero Weinstein se enojó y le gritó “nunca triunfarás en este negocio. Así es como funciona en esta industria” y agregó que otras actrices, entre ellas Salma Hayek y Charlize Theron, habían avanzado en sus carreras de la misma manera.

La actriz contó que salió corriendo de la habitación, fue al hall y al ascensor mientras Weinstein seguía gritándole.

Reporte de Brendan Pierson en Nueva York. Editado en español por Lucila Sigal