Acusadora de Weinstein que se quebró en el estrado enfrenta tercer día de interrogatorio

NUEVA YORK, 4 feb (Reuters) - Una mujer que sostiene que Harvey Weinstein la violó enfrentará el martes su tercer día de interrogatorio por parte de los abogados del exproductor de Hollywood, luego que la sesión del día anterior se interrumpió cuando rompió a llorar en el estrado de los testigos.

Harvey Weinstein sale del Tribunal Penal de Nueva York, NY, 3 febrero, 2020. REUTERS/Jeenah Moon

Jessica Mann, de 34 años, comenzó a sollozar durante el juicio por violación de Weinstein en Manhattan el lunes, cuando leyó en voz alta un correo electrónico que escribió en 2014 describiendo a Weinstein como una “especie de padre”.

El juicio es visto como un hito en el movimiento #MeToo, por el que muchas mujeres acusaron a poderosos hombres de los negocios, el entretenimiento, los medios y la política de comportamiento sexual inadecuado.

Mann había declarado el viernes que Weinstein la violó en la habitación de un hotel de Manhattan en marzo de 2013, en el inicio de lo que describió como una relación “extremadamente degradante” con él. Dijo que la relación continuó años después del incidente.

El exproductor de 67 años se declaró no culpable de violar a Mann y de atacar sexualmente a otra mujer, Mimi Haleyi. Enfrenta una condena de prisión perpetua si es hallado culpable de agresión sexual depredadora, el cargo más grave.

Antes de que Mann vuelva al estrado el martes, los fiscales llamaron a la actriz Emanuela Postacchini.

Mann había declarado que Weinstein una vez la presionó para que se involucrara en un acto sexual con Postacchini frente a él, aunque las mujeres no accedieron.

Postacchini corroboró parcialmente la historia y dijo al jurado que Weinstein la llevó a la habitación de un hotel y que “nos dijo que hiciéramos algo” aunque, tras ser presionada para contar detalles, dijo que no podía recordarlos. Agregó que Mann terminó llorando “en posición fetal en el suelo”.

Weinstein no ha sido acusado de ningún delito vinculado con ese incidente y las mujeres no dijeron que no fuera consensuado.

Desde 2017, más de 80 mujeres han acusado a Weinstein de comportamiento sexual inapropiado. El exproductor, cuyos filmes incluyen “El Paciente Inglés” y “Shakespeare in Love”, ha negado las acusaciones y asegura que todos los encuentros sexuales fueron consensuados.

Reporte de Brendan Pierson en Nueva York. Editado en español por Lucila Sigal