Kim Kardashian decide cambiar nombre de línea "Kimono" tras avalancha de críticas en Japón

Imagen sin fecha obtenida de redes sociales el 27 de junio de 2019 que muestra a modelos, incluida Kim Kardashian, vestidas con ropa interior de la nueva línea de vestuario llamada Kimono en una ubicación no revelada. Vanessa Beecroft via REUTERS ESTA IMAGEN FUE PROVISTA POR UNA TERCERA PARTE. NO DISPONIBLE PARA REVENTA. NO DISPONIBLE PARA ARCHIVO. CRÉDITOS OBLIGATORIOS.