Kirk Douglas morre aos 103 anos, diz filho Michael

LOS ANGELES (Reuters) - Kirk Douglas, o famoso astro de cinema com uma “covinha” no queixo que lutou contra gladiadores, cowboys e boxeadores na tela e no establishment de Hollywood, morreu na quarta-feira aos 103 anos, disse seu filho Michael Douglas.

“É com enorme tristeza que eu e meus irmãos anunciamos que Kirk Douglas nos deixou hoje aos 103 anos”, disse Michael Douglas em um comunicado à revista People e em sua página no Facebook.

“Para o mundo, ele era uma lenda, um ator da era de ouro dos filmes que viveu bem seus anos dourados, um humanista cujo compromisso com a justiça e as causas em que ele acreditava estabeleceu um padrão para todos nós aspirarmos”, acrescentou.

“A vida de Kirk foi bem vivida, e ele deixa um legado no cinema que perdurará por gerações vindouras, e uma história como um renomado filantropo que trabalhou para ajudar o público e trazer a paz ao planeta”, acrescentou Michael, dizendo que era “muito orgulhoso” de ser seu filho.

Douglas fez mais de 90 filmes em uma carreira que se estendeu por sete décadas e filmes como “Spartacus” fizeram dele um dos maiores astros de bilheteria dos anos 1950 e 1960.

Ele também desempenhou um papel importante em romper a lista negra de Hollywood —atores, diretores e escritores que eram rejeitados profissionalmente por causa de vínculos com o movimento comunista na década de 1950. Douglas disse que se orgulhoso mais disso do que qualquer filme que fez.

Reportagem de Jill Serjeant e Steve Gorman