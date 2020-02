Motores de helicóptero de Kobe Bryant não têm sinais de “falha interna catastrófica”, dizem investigadores

Homenagem a Kobe Bryant antes do Super Bowl 02/02/2020 Mark J. Rebilas-USA TODAY Sports

(Reuters) - Os dois motores do helicóptero que caiu sob tempo nublado em uma encosta da Califórnia no mês passado, matando o astro do basquete Kobe Bryant e outras oito pessoas, não mostraram evidências de uma “falha interna catastrófica”, disseram investigadores federais nesta sexta-feira.

O relatório provisório emitido pelo Conselho Nacional de Segurança em Transportes (NTSB) 12 dias após o acidente de 26 de janeiro também informou que a análise dos dois conjuntos de rotores encontrou danos “consistentes com rotação elétrica no momento do impacto”.

As descobertas, embora preliminares, não apontaram sinais óbvios de problemas mecânicos que possam ter contribuído para o acidente que matou Bryant, de 41 anos, sua filha de 13 anos, Gianna, e todas as outras sete pessoas a bordo do helicóptero.

A morte de Bryant, uma das figuras esportivas mais admiradas do mundo, provocou uma onda de comoção por parte dos fãs e colegas atletas de todo o mundo.

Em uma nova divulgação importante sobre o acidente, a atualização investigativa do NTSB informou: “seções visíveis dos motores não mostraram evidências de uma falha interna catastrófica ou insustentável”.

O relatório de 11 páginas não descartou que problemas mecânicos ainda possam ser identificados quando os motores e outras peças recuperadas dos destroços do Sikorsky S-76B forem desmontados e examinados mais detalhadamente.

Jennifer Homendy, integrante do conselho do NTSB, disse dois dias após a tragédia que nuvens, neblina e visibilidade limitada relatadas nas proximidades do acidente seriam um foco importante da investigação.