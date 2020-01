Viúva de Kobe Bryant rompe silêncio sobre morte de astro da NBA e filha

(Reuters) - Três dias depois da morte do ex-jogador de basquete Kobe Bryant, de sua filha de 13 anos e de sete outras pessoas em um acidente de helicóptero, a esposa do astro da NBA, Vanessa, rompeu o silêncio com uma mensagem no Instagram dizendo que estava “completamente arrasada” com a perda.

Mural pintado em homenagem a Kobe Bryant e filha Gianna, que morreram em acidente de helicóptero na Califórnia 28/01/2020 REUTERS/Kyle Grillot

O texto na rede social foi postado junto de uma foto recente da família de Kobe e Vanessa Bryant com as quatro filhas — Gianna, que morreu com o pai; a mais velha do casal, Natalia, de 17 anos; Bianka, de 3 anos; e a caçula Capri, nascida em junho de 2019.

Kobe Bryant e a segunda filha do casal, apelidada de Gigi, morreram no domingo quando o helicóptero em que voavam em direção à Mamba Sports Academy para um torneio de basquete feminino caiu em meio a neblina, a noroeste de Los Angeles.

Gianna Bryant era integrante da equipe Mamba que iria competir naquele dia. Seu pai, que se aposentou da NBA em 2016 após 20 anos no Los Angeles Lakers, era o treinador da equipe.

O piloto e mais seis passageiros também morreram — duas outras meninas de 13 anos que jogariam o torneio, três de seus pais e outra treinadora. A causa do acidente permanece sob investigação.

A morte de Kobe Bryant, de 41 anos, cinco vezes campeão da NBA e uma das figuras esportivas mais admiradas do mundo, desencadeou uma onda de tristeza e homenagens de fãs, colegas atletas e políticos.

“Minhas meninas e eu queremos agradecer às milhões de pessoas que têm demonstrado apoio e amor durante esse período horrível”, escreveu Vanessa Bryant, de 37 anos, em sua conta no Instagram.

“Estamos completamente arrasados ​​com a perda repentina de meu adorado marido, Kobe —o incrível pai de nossas filhas; e minha linda e doce Gianna— uma filha amorosa, atenciosa e maravilhosa, e incrível irmã de Natalia, Bianka e Capri”, acrescentou a ex-modelo.

“Também estamos arrasados pelas famílias que perderam seus entes queridos no domingo, e compartilhamos sua tristeza intimamente. Não há palavras suficientes para descrever nossa dor agora”, prossegue a mensagem.

“Sinto-me confortável em saber que Kobe e Gigi sabiam que eram muito amados. Fomos incrivelmente abençoados por tê-los em nossas vidas. Eu gostaria que eles estivessem aqui conosco para sempre. Eles foram nossas belas bênçãos tiradas de nós muito cedo.”

Vanessa orientou qualquer pessoa que queira aprofundar “o legado de Kobe e Gianna no esporte juvenil” a visitar o site MambaSports Foundation.org.

Ainda não há informações sobre o funeral.

Reportagem de Steve Gorman em Culver City, Califórnia