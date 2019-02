Morre estilista Karl Lagerfeld

PARIS (Reuters) - O estilista alemão de alta costura Karl Lagerfeld, diretor de criação da Chanel e ícone da indústria global da moda durante mais de meio século, morreu, disse uma fonte da casa francesa nesta terça-feira. Ele tinha 85 anos de idade.

Kevin Lagerfeld em Paris 22/11/2018 REUTERS/Benoit Tessier

Lagerfeld, inconfundível por seus ternos escuros, seu rabo de cavalo de cabelos brancos e óculos escuros, ficou mais conhecido por sua associação com a Chanel, mas também criou coleções para a Fendi, do grupo LVMH, e para a marca que levava seu nome.

Rumores sobre a saúde frágil do estilista circularam depois que ele se ausentou do desfile da Chanel em Paris em janeiro.

“Perdemos um gênio criativo que ajudou a fazer de Paris a capital mundial da moda e a Fendi uma das casas italianas mais inovadoras”, disse Bernard Arnault, presidente e executivo-chefe da LVMH, em um comunicado.

“Devemos muito a ele: seu gosto e talento foram os mais excepcionais que conhecemos.”

Verdadeiro artesão, que combinava instinto artístico, tino para os negócios e um ego proporcional, Lagerfeld era famoso por seus desfiles visualmente impactantes e seus trajes extravagantes.

Nascido em Hamburgo em 1933, Lagerfeld estreou como aprendiz do estilista Pierre Balmain e depois trabalhou para Patou, Chloé e a então italiana Fendi. Ele passou a ter o status de um astro do rock quando se uniu à Chanel em 1983.

Ele recebeu os apelidos “Kaiser Karl” e “Mestre da Moda”.

“Estamos profundamente entristecidos com a notícia do falecimento de Karl Lagerfeld hoje. Sua contribuição inigualável à indústria da moda mudou a maneira como as mulheres se vestem e percebem a moda”, disse Caroline Rush, executiva-chefe do Conselho de Moda Britânico, em um comunicado.

A revista de celebridades francesa online Purepeople disse que Lagerfeld morreu na manhã desta terça-feira depois de ser hospitalizado em Neuilly-sur-Seine, nos arredores de Paris, na noite anterior.

O porta-voz da Chanel não estava disponível de imediato para comentar.

Por Sudip Kar-Gupta e Pascale Denis em Paris e Marie-Louise Gumuchian em Milão