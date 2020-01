Negociações sobre futuro de Harry e Meghan estão indo bem, diz fonte da realeza

LONDRES (Reuters) - As discussões sobre os planos futuros para o príncipe Harry e a esposa Meghan estão progredindo bem e devem terminar dentro de dias, disse uma fonte da realeza britânica neste sábado.

O casal, oficialmente conhecido como duque e duquesa de Sussex, surpreendeu o restante da família real na quarta-feira ao anunciar inesperadamente que se afastaria de suas funções reais para passar mais tempo na América do Norte e obter sua própria renda.

Eles não consultaram a avó de Harry, a rainha Elizabeth, ou outros membros da família real antes de fazerem o anúncio em um novo site, sussexroyal.com.

Autoridades passaram a sexta-feira realizando reuniões sobre novos arranjos para Harry e Meghan, e a situação estava progredindo bem, de acordo com a fonte, que acrescentou que o objetivo é chegar a um acordo dentro de dias.

A fonte disse que as autoridades consultaram os governos britânico e canadense sobre a questão do futuro do casal.

Meghan está no Canadá com o filho bebê do casal, Archie, e ela e Harry estão pensando em firmar base nesse país.

Separadamente, o jornal London Times informou que Meghan, uma ex-atriz de TV, havia concordado em gravar uma dublagem para a Disney em troca de a empresa fazer uma doação a uma instituição de caridade que trabalha para proteger os elefantes.

O Times não deu detalhes sobre o que envolveria a dublagem de Meghan, mas disse que a Disney faria uma doação para a instituição de caridade Elephants Without Borders. O jornal não citou a fonte da informação.

Uma porta-voz oficial do Palácio de Buckingham não fez comentários imediatos sobre a reportagem. A Disney não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

Reportagem de Michael Holden e Estelle Shirbon, em Londres; e Daniel Wallis, em Washington