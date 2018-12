Angelina Jolie insinúa giro a la política; pide más ayuda para refugiados y mujeres

LONDRES (Fundación Thomson Reuters) - Angelina Jolie insinuó el viernes que algún día podría dedicarse a la política e instó a líderes globales a hacer más para ayudar a los refugiados y a las mujeres en conflicto.

La enviada especial de la ONU para la agencia de los refugiados Angelina Jolie habla durante una visita a un campo de refugiados sirios en Dohuk, Irak. 17 de junio 2018. REUTERS/Ari Jalal

Consultada sobre si estaba cambiando hacia una carrera política, la estrella de Hollywood, una enviada de la agencia de refugiados de la ONU que ha hecho campaña contra la violencia sexual hacia las mujeres, dijo que “iría a donde me necesiten”.

“Si me hubieras preguntado hace 20 años, me hubiera reído”, dijo en una entrevista con la cadena británica BBC. “No sé si estoy calificada para la política, pero también he bromeado que no sé si tengo un cadáver en mi armario”, agregó.

Jolie dijo que su trabajo con Naciones Unidas y otras organizaciones le permitieron “lograr hacer muchas cosas sin un título”, pero no descartó un cambio en el futuro.

“Honestamente haré lo que sea que piense que realmente pueda hacer un cambio y, en este momento, puedo trabajar con una agencia de la ONU (...) para hacer mucho trabajo directamente con las personas necesitadas”, contó.

“También puedo trabajar con gobiernos y también puedo trabajar con los militares. Y entonces estoy en un lugar muy interesante para poder lograr que se hagan muchas cosas sin un título, sin que sea sobre mí o mis ideas políticas. Así que por ahora me quedaré tranquila”, agregó.

La actriz ganadora del Oscar ha visitado en los últimos años campos de refugiados para subrayar la dura situación de los desplazados por la guerra, y amplió sus esfuerzos internacionales para proteger a las mujeres, trabajando con la OTAN y los gobiernos para ayudar a detener el uso de la violación como un arma de guerra.

Con 68,5 millones de personas desplazadas globalmente, Jolie dijo que se necesitaba hacer más para apoyar a los refugiados y albergar a las comunidades en los países en desarrollo.

“El foco debería estar en ¿qué le está pasando a esa gente? ¿Por qué está pasando esto? ¿Cómo tenemos tanta gente desplazada y cuáles son las causas?”, dijo la actriz.

Los miembros de Naciones Unidas adoptaron a principios de este mes un acuerdo destinado a mejorar la manera en que el mundo lidia con la creciente migración.

El pacto no vinculante, destinado a impulsar la cooperación sobre migración, fue acordado en julio por los 193 miembros de la ONU excepto Estados Unidos, pero sólo 164 lo firmaron formalmente en la reunión.

“Esto no debería ser visto como un dolor de cabeza para la gente. Esto trata acerca de cómo necesitamos que nuestros líderes piensen en equilibrar nuestro mundo”, agregó.

VOZ PARA LAS MUJERES

Jolie, una madre de seis hijos que el año pasado lanzó su película “First They Killed My Father” sobre el régimen de los jemeres rojos en Camboya, lanzó en 2012 la Iniciativa para Prevenir la Violencia Sexual con el exministro de Relaciones Exteriores británico William Hague.

La OTAN acordó en enero ayudar a reportar la violencia sexual en la guerra para poder juzgar a los perpetradores y desafiar la idea de que la violación es un aspecto inevitable del conflicto.

Pero han habido cuestionamientos sobre la eficacia de la iniciativa, especialmente a la luz de la masiva violación de mujeres rohinyá en Myanmar durante la represión que forzó a 720.000 personas a huir a Bangladés.

Entrevistada por el programa Today de la Radio de la BBC, Jolie dijo que la campaña había hecho una diferencia.

“Me he reunido con víctimas que finalmente obtuvieron reparaciones que antes no tenían”, dijo. “Cuando haya acusaciones y cuando haya rendición de cuentas, veremos un cambio real”, concluyó.

La Fundación Thomson Reuters es una unidad de Thomson Reuters que cubre temas humanitarios, conflictos, derechos humanos y asuntos de igualdad de género y de cambio climático. Visite news.trust.org para acceder a más artículos.; Reporte de Lin Taylor. Editado en español por Lucila Sigal