Muere Paul Volcker, el exjefe de la Fed que logró controlar la inflación EEUU en la década de 1980

9 dic (Reuters) - Paul Volcker, el expresidente de la Reserva Federal que controló la inflación en Estados Unidos en la década de 1980 y que luego inspiró duras reformas a Wall Street tras la crisis financiera global, murió el lunes a los 92 años, de acuerdo a su hija Janice Zima.

FOTO DE ARCHIVO. El expresidente de la Reserva Federal estadounidense, Paul Volcker, se dirige a la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. Mayo, 2012. REUTERS/Eduardo Muñoz

Volcker, que según Zima sufría de cáncer de próstata, fue el primero en llevar el estatus de celebridad al rol de jefe del banco central estadounidense. Presidió la Fed entre 1979 y 1987.

Al igual que su sucesor, Alan Greenspan, Volcker podía calmar o alentar a los mercados financieros con sólo un vago murmullo.

En 2018 Volcker -que medía 2,03 metros- publicó las memorias “Keeping at It: The Quest for Sound Money and Good Government” y expresó preocupaciones sobre la dirección del gobierno federal y la pérdida de respeto por la administración.

“El problema central es que nos estamos convirtiendo en una plutocracia”, le dijo al New York Times en octubre de 2018. “Tenemos una enorme cantidad de personas enormemente ricas que se ha convencido de que son ricas porque son inteligentes y constructivas. Y no les gusta el gobierno y no les gusta pagar impuestos”.

En 2009, Volcker comenzó a trabajar como un asesor financiero clave de Barack Obama y enfrentó una tormenta de tensiones financieras, rescates gubernamentales y las consecuencias de la recesión más profunda desde la Gran Depresión de la década de 1930.

Trabajando para ayudar a la economía estadounidense a recuperarse de la crisis de 2008, propuso lo que se conoció como la regla Volcker, que restringía a los bancos de realizar inversiones de alto riesgo con el dinero de los depositantes. La norma ha estado bajo revisión desde que Donald Trump asumió como presidente en 2017.

Volcker, que puso frenos a la economía como ningún otro jefe de la Fed, también enfrentó críticas de legisladores en la década de 1980. Pero pudo enfrentar esas reticencias ya que, en última instancia, la inflación se había disparado más que en cualquier otro punto desde la década de 1940.

“Sin esa rudeza y esas agallas, quizás nunca hubiéramos salido del ciclo de inflación elevada y baja productividad que plagó a Estados Unidos en la década de 1970”, escribió Arthur Levitt, expresidente de la Comisión de Valores y Seguros (SEC), en el prólogo de la biografía escrita por Joseph Treaster en 2004, titulada “Paul Volcker: el ascenso de una leyenda financiera”.

Muchos han dado crédito a ese esfuerzo por establecer el escenario para un crecimiento económico constante y un mercado alcista de mucho tiempo que desde inicios de la década de 1990 llevó prosperidad a millones de estadounidenses. Sin embargo, los críticos aseguran que también llevó a Estados Unidos a una severa e innecesaria recesión en 1981-1982.

Reporte de Daniel Trotta y Jonathan Spicer. Editado en Español por Manuel Farías