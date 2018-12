(Reuters) - Penny Marshall, la actriz que protagonizó la serie de televisión estadounidense “Laverne & Shirley” antes de convertirse en una pionera directora de cine con éxitos como “Big” y “A League of Their Own”, murió a los 75 años, reportó el martes el diario The New York Daily News.

Foto de archivo de la actriz Penny Marshall llegando a la fiesta de Vanity Fair por la entrega de los premios Oscar en West Hollywood, California, el 2 de marzo de 2014. REUTERS/Danny Moloshok

Marshall murió el lunes en su casa de Hollywood Hills en California, por complicaciones derivadas de la diabetes que padecía, dijo su agente, Michelle Bega, en una conversación telefónica.

Como actriz destacó por su papel de la tosca pero adorable Laverne DeFazio en “Laverne & Shirley”, una comedia televisiva emitida por la cadena ABC entre 1976 y 1983 que narraba la vida de dos solteras con sus alocados amigos en el Milwaukee de los años 1950 y 1960.

Marshall, hermana pequeña del exitoso director y productor de cine y televisión Garry Marshall, se pasó a la dirección al finalizar la serie. Su primera película fue la comedia “Jumpin’ Jack Flash” con Whoopi Goldberg en 1986, seguida dos años después por el éxito de taquilla “Big” con Tom Hanks.

El actor tuvo una aplaudida interpretación en el papel de un niño de 12 años cuyo deseo de convertirse en adulto se cumple de manera mágica. La cinta es famosa por la clásica escena en la que Hanks y Robert Loggia tocan “Heart and Soul” y “Chopstick” bailando con los pies sobre un teclado gigante en una juguetería.

El éxito de “Big” convirtió a Marshall en la primera mujer en dirigir un filme que recaudó más de 100 millones de dólares en la taquilla estadounidense.

Gracias a la comedia de 1992 sobre béisbol femenino “A League of Their Own”, pasó a ser la primera mujer que dirige dos películas con más de 100 millones de recaudación en Estados Unidos. Hanks también apareció en la historia del primer equipo femenino profesional de la liga de béisbol, junto a Geena Davis, Rosie O’Donnell y la estrella del pop Madonna.

Marshall reveló que el papel protagonista de “Big” estuvo a punto de ser interpretado por Robert De Niro, a quien dirigió más tarde en “Awakenings” (1990) junto a Robin Williams. Esta cinta fue nominada a tres Oscar, incluido el de mejor película.

Según dijo, su ausencia de miedo a ser expulsada de Hollywood fue lo que le ayudó a triunfar. “Intentaré lo que sea. ¿Qué van a hacer, sacarme del negocio del espectáculo?”, dijo Marshall a Reuters en 2012. “No tuve ese problema porque no fui lo suficientemente ambiciosa”.

Marshall narró su vida en el libro de 2012 “My Mother Was Nuts”, repleta de historias sobre cómo fue crecer en el barrio neoyorquino del Bronx, su madre instructora de danza y sus tiempos como consumidora de drogas junto a personajes famosos en la década de 1970.

También tuvo que lidiar con problemas de salud, incluido un diagnóstico doble de cáncer de pulmón y tumor cerebral en 2009.

Estuvo casada entre 1971 y 1979 con el también director de cine Rob Reiner (“The Princess Bride” y “When Harry Met Sally”). Tenía una hija, Tracy, de su primer matrimonio.

Reporte de Will Dunham en Washington; reporte adicional de Gina Cherelus; editado en español por Lucila Sigal y Carlos Serrano