LONDRES, 9 jun (Reuters) - Daniel Radcliffe, quien encarnó al joven mago en los filmes de Harry Potter, intervino en una polémica desatada por unos tuits de la escritora británica de J.K. Rowling, al decir que “las mujeres transgénero son mujeres”.

Rowling, de 54 años, se refirió hace unos días a las mujeres como “personas que menstrúan”, lo que llevó a muchas personas a responderle que ser una mujer no debería definirse por tener períodos.

Algunos críticos la acusaron de ser transfóbica. Rowling ha insistido en que la definición de sexo es real y que borrar el concepto de sexo no tiene sentido.

“Las mujeres transgénero son mujeres”, escribió Radcliffe en el Proyecto Trevor, una organización benéfica LGBTQ de intervención en crisis y prevención del suicidio. “Cualquier declaración en sentido contrario borra la identidad y la dignidad de las personas transgénero”, agregó.

“Necesitamos hacer más para apoyar a las personas transgénero y no binarias, no invalidar sus identidades y no causar más daño”, agregó.

“A todas las personas que ahora sienten que su experiencia con los libros se ha visto empañada o reducida, lamento profundamente el dolor que estos comentarios les han causado”, sostuvo.

Las primeras declaraciones de la autora de Harry Potter generaron críticas, aunque ella se negó a dar marcha atrás.

“‘Personas que menstrúan’. Estoy segura de que había una palabra para esas personas. ¿Alguien me ayuda?. ¿Wumben? ¿Wimpund? ¿Woomud?”, dijo Rowling en respuesta a un artículo el 6 de junio, en referencia a la palabra “woman”, que en inglés significa mujer.

“Si el sexo no es real, no hay atracción hacia el mismo sexo. Si el sexo no es real, la realidad vivida por las mujeres a nivel mundial se borra”, dijo. “Conozco y quiero a personas trans, pero borrar el concepto de sexo elimina la capacidad de muchos de discutir sus vidas de manera significativa. No es odio decir la verdad”, agregó.

