Juicio de cantante de R&B R. Kelly por caso de abuso sexual será en mayo de 2020

Foto de archivo del cantante R. Kelly afuera de un tribunal en Chicago. 6 de junio de 2019. REUTERS/Daniel Acker.

NUEVA YORK, 2 oct (Reuters) - El cantante R. Kelly enfrentará un juicio el 18 de mayo por cargos de que reclutó a niñas y a mujeres para que tuvieran sexo con él, aislándolas y controlando lo que comían y cuándo iban al baño, dictaminó el miércoles una jueza estadounidense.

La jueza de distrito estadounidense Ann Donnelly fijó la fecha para el juicio tras un acuerdo entre los fiscales y los abogados de Kelly en una audiencia en Brooklyn.

El cantante de R&B de 50 años, conocido por éxitos como “I Believe I Can Fly” y “Bump N’ Grind”, fue arrestado en julio en Chicago por una serie de cargos presentados por fiscales federales en Brooklyn y Chicago. Él se declaró no culpable.

R. Kelly había negado las acusaciones de abuso durante décadas antes de los últimos cargos. En 2008, fue juzgado por demandas de pornografía infantil y fue declarado inocente.

Los fiscales federales de Brooklyn dicen que Kelly y su entorno invitaban a mujeres y niñas detrás del escenario después de los conciertos, las mantenían alejadas de sus amigos y familiares y las hacían depender de él económicamente.

Los fiscales de Chicago dijeron que Kelly tuvo contacto sexual con cinco menores y grabó videos sexualmente explícitos de algunas de ellas. También lo acusaron de obstruir la justicia al realizar amenazas y sobornos, incluyendo el pago de cientos de miles de dólares, para mantener calladas a sus víctimas.

El juicio en Chicago está previsto para el 27 de abril.

Los cargos federales se presentaron después de que siete mujeres, entre ellas su exesposa, aparecieron en un documental de la cadena de televisión Lifetime emitido en enero, donde lo acusaron de abuso sexual y emocional.

Reporte de Brendan Pierson en Nueva York; Editado en español por Lucila Sigal