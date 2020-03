Ronaldinho Gaúcho é investigado por mais crimes, diz procurador paraguaio

(Reuters) - O ex-jogador Ronaldinho Gaúcho, que está detido em uma prisão do Paraguai por usar um passaporte adulterado, está sendo investigado por outros crimes, disse o procurador encarregado do caso no domingo.

Ronaldinho e Assis chegam algemados a tribunal do Paraguai 07/03/2019 REUTERS/Jorge Adorno

Osmar Legal não esclareceu quais são os crimes, mas disse ao site do Globoesporte.com que “há indícios de que outros crimes foram cometidos” por Ronaldinho e seu irmão e empresário, Roberto Assis.

Sérgio Queiroz, o advogado que representa Ronaldinho e Assis, não respondeu de imediato a pedidos de comentário da Reuters.

Mas Queiroz disse a repórteres mais cedo no mesmo dia que o caso apresentado até o momento só trata dos passaportes adulterados, e se recusou a falar das “suposições” veiculadas pela imprensa.

“O caso tal como apresentado é claro”, afirmou Queiroz. “Não existe mais nenhuma outra questão sendo investigada, pode-se ver isso nos documentos”.

Ele classificou a detenção dos irmãos como “arbitrária, abusiva e ilegal”.

“Eles confessaram que usaram estes passaportes falsos”, disse ele aos repórteres. “Mas não se cometeu nenhum mal contra o Estado paraguaio”.

“Roberto e Ronaldinho não sabiam que os passaportes eram irregulares. E cooperaram plenamente com as autoridades”.

Os irmãos foram mantidos sob custódia no sábado depois de serem flagrados tentando entrar no Paraguai com os documentos de viagem fraudulentos.

Um juiz viu risco de fuga e disse que eles precisam permanecer presos no decorrer da investigação. Pela lei paraguaia, as autoridades têm até seis meses para concluírem o inquérito.

A dupla passou a sexta-feira e a noite de sábado em uma cela de uma prisão de segurança máxima. Eles receberam sopa, travesseiros e repelente de mosquito e foram levados algemados a um tribunal no sábado.

Domingo era dia de visita na prisão, e o Globoesporte.com disse que o ex-meia-atacante do Barcelona, Paris Saint-Germain, Milan e Grêmio permaneceu na cela para evitar a atenção de familiares e crianças que visitavam os outros detentos.

Ronaldinho, que no ano passado foi nomeado embaixador do turismo do governo do Brasil, foi convidado ao Paraguai pelo proprietário de um cassino local e chegou na quarta-feira para participar de uma clínica de futebol para crianças e o lançamento de um livro.

Apesar de ter jogado profissionalmente pela última vez em 2015, Ronaldinho ainda é imensamente popular entre torcedores de futebol de todo o mundo por sua habilidade e seu carisma.

Por Andrew Downie