Actriz australiana acusa a Geoffrey Rush de comportarse inadecuadamente

SÍDNEY (Reuters) - Una estrella del exitoso programa de televisión “Orange is the New Black” realizó acusaciones de mal comportamiento contra el actor Geoffrey Rush, convirtiéndose en la segunda actriz australiana en acusar al ganador del Oscar de comportarse inadecuadamente durante una producción teatral australiana.

Foto de archivo. El actor australiano Geoffrey Rush cuado llega a la Corte Federal en Sídney, Australia. 8 de noviembre de 2018. REUTERS/David Gray

En un artículo publicado en el New York Times titulado “The Cost of Telling a #MeToo Story In Australia” (El Costo de Contar una Historia de #MeToo en Australia), la actriz Yael Stone dijo que el actor de “Piratas del Caribe” bailó “totalmente desnudo” frente a ella en su camarín de una “manera juguetona, bufonesca” y usó un espejo para verla cuando se bañaba durante una producción de Sídney de “The Dairy of a Madam” en 2010 y 2011.

"Creo que buscaba tener una intención juguetona, pero el efecto fue que sentí que no había ningún lugar donde pudiera sentirme segura y no observada", dijo Stone sobre la acusación de la ducha según fue citada por el New York Times. Stone tenía 25 años en ese momento, agregó el artículo. nyti.ms/2QYKas3

El abogado de Rush no estuvo inmediatamente disponible para realizar comentarios. El New York Times publicó un comunicado de Rush que dijo que las acusaciones de Stone eran “incorrectas y en algunas instancias han sido tomadas completamente fuera de contexto”.

“Lamento sincera y profundamente si le he causado cualquier sufrimiento”, dijo Rush en el comunicado. “Esa, sin duda alguna, nunca ha sido mi intención. Cuando actuamos en ‘The Dairy of a Madam’ hace ocho años, creí que nos embarcamos en un viaje como camaradas artísticos”, agregó.

La agente de Stone en Australia, Lisa Mann Creative Management, dijo a Reuters que el actor declinó hacer más comentarios.

La actriz dio una entrevista de televisión a la Australian Broadcasting Corp. que será emitida el lunes por la noche. En anticipos de la NOTA, Stone dijo: “Inmediatamente me puse en la base de la escalera. No me defendí”, agregó.

Las acusaciones coinciden con una demanda por difamación que Rush ha presentado contra el brazo australiano de News Corp’s por artículos que publicó después de la acusación de otra actriz por supuestas acciones indebidas durante la producción de “El Rey Lear” en 2015 y 2016.

Las audiencias en esa acción de difamación han terminado y el juez tiene previsto dar a conocer sus conclusiones a principios de 2019.

Analistas de medios y académicos argumentan que las duras leyes por difamación de Australia vuelven difícil a las personas en el país hablar sobre acusaciones de mal comportamiento sexual por parte de figuras públicas de la misma manera que lo hacen en otras jurisdicciones.

Reporte de Byron Kaye; Editado en español por Lucila Sigal