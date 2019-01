Actor Kevin Spacey comparecerá en tribunal por abuso sexual a adolescente

Foto de archivo. El actor Kevin Spacey llegando a la entrega de los premios Tony en el Radio City Music Hall de Nueva York, Estados Unidos. 11 de junio de 2017. REUTERS/Eduardo Muñoz Alvarez

NANTUCKET, EEUU (Reuters) - El exprotagonista de “House of Cards” Kevin Spacey comparecerá el lunes ante un tribunal de Massachusetts para enfrentar una acusación de que abusó sexualmente a un joven de 18 años tras atiborrarle de alcohol en un bar en Nantucket hace más de dos años.

El actor ganador del Oscar tiene previsto comparecer ante la corte de distrito de Nantucket tras ser acusado el mes pasado de un delito por abuso y agresión. Spacey dijo en documentos judiciales que planea declararse no culpable.

Spacey intentó evitar tener que comparecer en persona en la audiencia que se celebrará en el turístico balneario de Nantucket, frente a la costa de Massachusetts, argumentando en los documentos judiciales que cree que “su presencia amplificará la publicidad negativa que ya se ha generado en conexión con este caso”.

Más de 30 hombres afirman haber sido víctimas de insinuaciones sexuales no buscadas por parte de Spacey, de 59 años, que se vio envuelto en una gran controversia después de que el actor Anthony Rapp le acusó en octubre de 2017 de intentar seducirle en 1986, cuando tenía 14 años.

Spacey -ganador del Oscar en 2000 por su papel en “American Beauty”- se disculpó por cualquier conducta inapropiada que pudiera haber tenido con Rapp. La polémica provocó su salida de la serie de Netflix “House of Cards”, así como de la película “All the Money in the World”.

La acusación de Nantucket se conoció por vez primera en noviembre de 2017, por medio de la experiodista televisiva de Boston Heather Unruh, que dijo a reporteros que Spacey manoseó a su hijo adolescente el 7 de julio de 2016 en el restaurante Club Car, donde trabajaba como camarero.

El hijo de Unruh dijo a la policía que Spacey le invitó a varias rondas de cerveza y whisky y le dijo en un momento “emborrachémonos”, según el texto de la denuncia. Spacey también preguntó al joven sobre su pene y describió el suyo, de acuerdo a los documentos judiciales.

Mientras estaban cerca de un piano, Spacey manoseó al hijo de Unruh, según contó a los investigadores. El adolescente dijo a la policía que envió un video del incidente a su novia, que confirmó el hecho.

Reporte de Nate Raymond en Nantucket, Massachusetts; editado en español por Carlos Serrano