Stevie Wonder cuenta durante un concierto que se someterá a trasplante de riñón

LONDRES (Reuters) - Stevie Wonder contó ante miles de admiradores que asistían a un concierto en Londres el sábado en la noche que debe someterse a un trasplante de riñón en septiembre.

El cantante, compositor y músico dijo a la multitud reunida en un evento en Hyde Park que contaba con un donante y que estaba haciendo el anuncio para evitar rumores sobre su salud.

“Voy a tener una cirugía, un trasplante de riñón en septiembre de este año”, dijo al finalizar su presentación, de acuerdo a imágenes publicadas en Twitter por asistentes al concierto.

El artista de 69 años, que ha ganado más premios Grammy que cualquier otro y cuyos éxitos incluyen “Superstitious”, “I Just Called to Say I Love You” y “Isn’t She Lovely”, no informó qué causó la necesidad de un trasplante.

“Estoy bien, estoy bien, estoy bien. Tengo un donante, todo está bien”, añadió después de una ovación de apoyo de la multitud.

“Quiero que sepan que estoy aquí para darles mi amor y agradecer por su amor, ustedes no tienen que escuchar rumores sobre nada, yo les cuento lo que está pasando, estoy bien”, añadió.

