Comediante Jon Stewart se indigna con Congreso de EEUU por ignorar fondo del 11-S

WASHINGTON (Reuters) - El comediante Jon Stewart, quien fue presentador del programa The Daily Show, criticó a legisladores estadounidenses por no ir a una audiencia el martes para renovar el financiamiento de un programa que ofrece atención médica al personal de emergencia que respondió a los ataques del 11 de septiembre de 2001.

“Los trajeron acá enfermos y moribundos para que hablaran con nadie”, dijo Stewart, señalando un estrado casi vacío.

“Vergonzoso, es una vergüenza para el país y una mancha para esta institución. Deberían avergonzarse de ustedes mismos por aquellos que no están aquí, pero no lo estarán porque la responsabilidad no parece ser algo que afecte a esta cámara”, agregó.

Stewart testificó ante una subcomisión por la renovación del fondo de atención médica para quienes respondieron primero a los ataques del 11-S, pero la mayoría de los 14 miembros del panel no asistieron.

“¿Dónde están?”, dijo Stewart. “Su indiferencia les cuesta a estos hombres y mujeres lo que les es más valioso, el tiempo, una cosa que se les está acabando”.

El fondo, originalmente aprobado por cinco años en 2010, ofrece tratamiento médico al personal de emergencia que se enfermó por el polvo tóxico inhalado en el sitio del World Trade Center en Nueva York en los días posteriores al ataque.

Los republicanos se opusieron al costo original de la ley y, como compromiso en ese momento, los demócratas acordaron autorizar el fondo solo por cinco años y cubrir los gastos con un impuesto especial.

La situación ha provocado una disputa cada cinco años para que el Congreso renueve el programa.

Reporte de Ginger Gibson; Editado en español por Javier López de Lérida