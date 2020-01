Terry Jones, comediante británico de los Monty Python, muere a los 77 años

FOTO DE ARCHIVO. El exintegrante de Monty Python, Terry Jones, posa con "el parquímetro del infierno" antes de una entrevista con Reuters en el Teatro Municipal São Luiz, en Lisboa, Portugal. 10 de enero de 2008. REUTERS/Nacho Doce.

LONDRES, 22 ene (Reuters) - Terry Jones, integrante y fundador del grupo humorístico británico Monty Python y director de la sátira religiosa “Life of Brian”, falleció a los 77 años tras una larga batalla contra la demencia, informó su familia el miércoles.

Nacido en Gales en 1942, Jones fue también escritor, historiador y poeta. En 2015, se le diagnosticó demencia frontotemporal, una forma poco habitual de la enfermedad.

Jones fue uno de los creadores de “Monty Python’s Flying Circus”, el show humorístico de la televisión británica que reescribió las reglas de la comedia en 1969 con actuaciones, personajes y frases surrealistas.

Codirigió junto a su compañero Terry Gilliam la primera película del grupo, “Monty Python and the Holy Grail”, y dirigió las siguientes “Life of Brian” y “The meaning of life”.

Otro de sus compañeros, Michael Palin, que coincidió con Jones en la Universidad de Oxford, dijo que era “amable, generoso, alentador y apasionado por vivir al máximo”.

“Fue mucho más que uno de los autores e intérpretes más divertidos de su generación, era un comediante completo del Renacimiento: escritor, director, presentador, historiador, brillante autor infantil y la compañía más cálida y maravillosa que uno podría querer”, agregó.

La familia de Jones dijo que su trabajo con los Monty Python, sus libros, películas, programas de televisión y otras obras “vivirán por siempre, un legado adecuado para un auténtico polímata”.

Uno de sus papeles más conocidos fue el de la madre de Brian en “Life of Brian” en 1979, cuando se asoma a una ventana y dice a los adoradores de su hijo: “No es el Mesías, es un niño muy travieso”. Otro fue el obeso Mr Creosote, que explota en un restaurante al final de una opípara comida.

