Comediante britânico Terry Jones, do Monty Python, morre aos 77 anos

Ator Terry Jones 10/01/2008 REUTERS/Nacho Doce

LONDRES (Reuters) - Terry Jones, um dos fundadores do grupo de comédia britânico Monty Python, morreu aos 77 anos após uma longa batalha contra a demência, informou sua família nesta quarta-feira.

Nascido no País de Gales em 1942, Jones também foi diretor de cinema, historiador e poeta. Ele foi diagnosticado em 2015 com uma forma rara de demência.

Jones foi um dos criadores da Monty Python’s Flying Circus, série de TV britânica que reescreveu as regras da comédia com quadros, personagens e frases de efeito surreais, em 1969.

Ele co-dirigiu o primeiro filme do grupo, “Monty Python em Busca do Cálice Sagrado”, com o colega de Python Terry Gilliam, e dirigiu os filmes seguintes “A Vida de Brian” e “Monty Python - O Sentido da Vida”.

Michael Palin, que fez parte do Python e conheceu Jones na Universidade de Oxford, disse que ele era “gentil, generoso, solidário e apaixonado por viver a vida ao máximo”.

“Ele era muito mais do que um dos mais engraçados escritores e artistas de sua geração, ele era o comediante completo — escritor, diretor, apresentador, historiador, brilhante autor infantil e a companhia mais calorosa e maravilhosa que você poderia querer ter”, afirmou.

Sua família disse que o trabalho com o Monty Python —livros, filmes, programas de televisão, poemas e outros— “viverá para sempre, um legado adequado para um verdadeiro polímato”.