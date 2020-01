Testigo acusa a Harvey Weinstein de hacerle sexo oral por la fuerza

NUEVA YORK, 27 ene (Reuters) - Una de las mujeres que acusan a Harvey Weinstein de asalto sexual le dijo el lunes a un jurado que en 2006 el exproductor de Hollywood le realizó sexo oral por la fuerza en Nueva York, en la casa de él.

Imagen de archivo del productor de cine Harvey Weinstein saliendo de la Corte Penal de Nueva York en la que se realiza un juicio en su contra por asalto sexual, en el distrito de Manhattan, Nueva York, Estados Unidos. 24 de enero, 2020. REUTERS/Brendan McDermid/Archivo

Mimi Haleyi testificó en un tribunal de Manhattan con Weinstein mirando desde el lugar de la defensa. Weinstein, de 67 años, se ha declarado no culpable de atacar a Haleyi y a la actriz Jessica Mann.

El proceso es visto como un momento decisivo para el movimiento #MeToo, en el que mujeres han denunciado a hombres poderosos del mundo de los negocios, el entretenimiento, los medios y la política de conductas sexuales inapropiadas.

Haleyi, de 42 años, declaró que Weinstein la invitó a su casa en el barrio del SoHo después de que ella trabajó como asistente de producción en una de sus series.

“En un momento, poco después de que lo vi allí, él se acercó a mí y se me tiró encima”, recordó. “Me paré del sofá y dije ‘Oh, no, no, no’”.

Haleyi dijo que Weinstein la empujó a una habitación, donde se cayó de espaldas en una cama.

La testigo empezó a llorar mientras relataba lo qué pasó después.

“Me sujetó contra la cama y me realizó sexo oral por la fuerza”.

Haleyi declaró que le había dicho a Weinstein que tenía un tampón puesto pero que él lo sacó. La mujer señaló que no recordaba mucho después del ataque.

Agregó que posteriormente aceptó una invitación de Weinstein para juntarse en un hotel de Tribeca. “Creo que trataba de recuperar algo de poder”, sostuvo.

Cuando se reunió con él, relató, Weinstein la lanzó inmediatamente a la cama y tuvo sexo con ella contra su voluntad, llamándola “puta” y “perra”. Haleyi dijo que se culpaba a sí misma por ese encuentro.

Weinstein no enfrenta cargos por la segunda denuncia de Haleyi.

Los abogados de Weinstein han dicho que mensajes de sus acusadoras mostrarían que mantuvieron relaciones cordiales con él tras los presuntos ataques.

La semana pasada, la actriz Annabella Sciorra testificó que el otrora poderoso productor la violó en la casa de ella en Manhattan a comienzos de la década de 1990. [nL1N29S1C7]

Desde 2017, más de 80 mujeres, incluyendo a muchas actrices famosas, han acusado a Weinstein de conducta sexual indebida. El exproductor, que estuvo detrás de éxitos como “El paciente inglés” y “Shakespeare enamorado”, se declara no culpable y asegura que los encuentros sexuales fueron consensuados.

Reporte de Brendan Pierson en Nueva York; Editado en español por Janisse Huambachano