Príncipe William segue passos da princesa Diana no Paquistão

LAHORE, Paquistão (Reuters) - O príncipe britânico William e sua esposa, Kate, se uniram a moradores da cidade paquistanesa de Lahore nesta quinta-feira para uma partida de críquete antes de uma visita a um hospital oncológico que sua mãe, a princesa Diana, visitou um ano antes de morrer.

O governo do Paquistão espera que a visita oficial de quatro dias do casal melhore a imagem do país como destino turístico e comercial depois de décadas de violência sectária e tumultos políticos.

William e Kate, que têm usado vestimentas paquistanesas tradicionais de estilistas locais com frequência durante a estadia, ressaltaram a educação e o impacto da mudança climática na nação.

Em um orfanato de Lahore em que fez seus primeiros comentários públicos na turnê, Kate disse que o casal ficou “comovido e tocado” pelas experiências no país.

“Nesta semana passada aqui no Paquistão, William e eu vimos em diversas ocasiões como a família está no coração de sua cultura”, disse ela antes de desejar feliz aniversário a três das crianças em urdu, uma das línguas oficiais nacionais.

Em um encontro ocorrido mais cedo em Lahore, uma das maiores cidades do Paquistão e sua capital cultural, o ministro-chefe do Estado de Punjab, Usman Bazdar, disse ao par que sua visita “fortalecerá ainda mais as relações entre os dois países”.

Mais tarde eles iriam ao Hospital Memorial Oncológico Shaukat Khanum, fundado por Imran Khan, amigo da família do príncipe e atual primeiro-ministro paquistanês. Diana fez uma visita de grande repercussão ao hospital em 1996, um ano antes de falecer em um acidente de carro.