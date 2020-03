Publican memorias de Woody Allen, su editorial cita libertad de expresión

LOS ÁNGELES, 23 mar (Reuters) - Una editorial independiente lanzó el lunes unas memorias del director de cine Woody Allen, después de ser desechado por otra firma luego de protestas por una acusación de hace décadas de que el cineasta abusó sexualmente de su hija.

FOTO DE ARCHIVO: El cineasta Woody Allen en una proyección de la película "Wonder Wheel" en Nueva York. 14 de noviembre de 2017. REUTERS/Brendan McDermid

“Apropos of Nothing” fue lanzado en todo el país, dijo Arcade Publishing en un comunicado.

La autobiografía es descrita como un “relato personal sincero y amplio” de Allen sobre su vida, carrera y “las relaciones con su familia y amigos”.

El libro fue desechado a principios de este mes por Hachette Book Group, con sede en Nueva York, después de una huelga de personal y críticas de los hijos de Allen, Dylan y Ronan Farrow.

El director de “Annie Hall” y otras comedias, quien ganó cuatro veces el Oscar, ha negado en repetidas ocasiones la acusación de haber abusado sexualmente de su hija adoptada, Dylan Farrow, en 1992.

“Woody ha contado su historia exhaustivamente en su libro; recomendamos mucho que cualquier persona que tenga preguntas lo lea”, dijo un portavoz de Allen en un comunicado el lunes.

Jeanette Seaver, cofundadora de Arcade Publishing, dijo en un comunicado que la decisión de lanzar el libro fue un tema de libertad de expresión.

“Consideramos fundamental escuchar más de un lado de una historia y, más importante, no silenciar el derecho de un escritor a ser escuchado”, dijo Seaver.

“Nosotros, como editores, preferimos dar voz a un escritor y cineasta respetado en lugar de ceder ante las presiones políticamente correctas del mundo moderno”, agregó.

Allen, de 84 años, es uno de los cineastas, actores y productores que han sido acusados de mal comportamiento sexual o que se enfrentaron a un nuevo escritinio de acusaciones históricas desde que el movimiento #MeToo se globalizó a fines de 2017.

La película de Allen de 2018 “A Rainy Day in New York” no fue lanzada por Amazon Studios. Su último filme “Rifkin’s Festival”, fue grabado en España y tampoco se ha lanzado aún.

Reporte de Jill Serjeant. Editado en español por Lucila Sigal