Morre Zindzi Mandela, filha de Nelson Mandela, diz porta-voz do CNA

Zindzi Manela, filha de Nelson Mandela, em Beverly Hills 09/11/2013 REUTERS/Phil McCarten

JOHANESBURGO (Reuters) - Zindzi Mandela, filha do ex-presidente da África do Sul e herói nacional Nelson Mandela, morreu, disse o porta-voz do partido governista do país Congresso Nacional Africano (CNA) nesta segunda-feira.

Zindzi Mandela, cuja mãe foi a ativista anti-apartheid Winnie Madikizela-Mandela, ganhou notoriedade internacional quando leu a rejeição de Nelson Mandela à oferta de liberdade do então presidente sul-africano, P.W. Botha, em 1985.

A emissora estatal SABC disse que Zindzi, de 59 anos e que atuava como embaixadora da África do Sul na Dinamarca, morreu em um hospital de Johanesburgo. Não foi informada a causa da morte.

“É uma morte prematura. Ela ainda tinha um papel a desempenhar na transformação da nossa sociedade e um papel ainda maior a desempenhar no Congresso Nacional Africano”, disse o porta-voz do CNA, Pule Mabe.

Mabe disse que mais detalhes serão divulgados futuramente.

A Fundação Nelson Mandela não respondeu de imediato a um pedido de comentários.

Reportagem de Tanisha Heiberg