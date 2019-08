Ministério da Economia desbloqueia R$38,5 mi para Defesa combater incêndios na Amazônia

Porto Velho, Brasil 24/08/2019. REUTERS/Ueslei Marcelino

(Reuters) - O ministério da Economia aprovou no sábado o desbloqueio imediato de 38,5 milhões de reais para o Ministério da Defesa, atendendo a pedido apresentado pela pasta para ações de combate aos incêndios na Amazônia, considerando valor contingenciado da ação de Operações de Garantia da Lei e da Ordem, que conta com uma dotação aprovada de 47,5 milhões de reais.

“Feitas as primeiras estimativas de valor, considerando o cenário fiscal vigente, o Ministério da Economia aprovou a liberação imediata de 38,5 milhões de reais, procurando atender de forma emergencial pleito apresentado pela Defesa”,

“Importante ressaltar que esse Ministério está acompanhando a evolução do tema e tomará as providências necessárias, em conjunto com a Defesa, para atender plenamente o comando presidencial constante do decreto que autorização uso das Forças Armadas para Garantia da Lei e da Ordem (GLO) para combate aos incêndios florestais nos Estados da Amazônia Legal.

Por Paula Arend Laier, em São Paulo