Sobe para 50 número de mortos por chuvas em Minas Gerais

Equipes de resgate trabalham em área atingida por chuvas em Vila Ideal, Belo Horizonte 24/1/2020 REUTERS/Cristiane Mattos

(Reuters) - O número de mortos em decorrências das fortes chuvas da última semana em Minas Gerais subiu para 50, e há 65 pessoas feridas e mais duas que estão desaparecidas, informou a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil nesta terça-feira.

A capital Belo Horizonte é a cidade com o maior número de vítimas fatais, com 13 mortes, de acordo com o balanço atualizado das autoridades. A cidade registrou na semana passada o dia mais chuvoso desde o início da medição climatológica, há 110 anos, com acumulado de chuva de 171,8 milímetros de quinta a sexta-feira, de acordo com o Inmet.

Segundo a Defesa Civil de Minas, mais de 28.000 pessoas estão desalojadas e outras 4.100 estão desabrigadas no Estado.

O governador de MG, Romeu Zema, decretou no domingo situação de emergência em 47 municípios mineiros afetados pelas chuvas, e o ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, garantiu recursos do governo federal para auxiliar os municípios na reparação dos danos.

Por Pedro Fonseca no Rio de Janeiro