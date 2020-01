Chuvas em MG já mataram 37 pessoas, diz Defesa Civil

Equipes de resgate fazem busca em local de um deslizamento de terra, após fortes chuvas no bairro Vila Ideal, em Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil, 24/01/2020. REUTERS/Cristiane Mattos

(Reuters) - Pelo menos 37 pessoas já morreram e 25 estão desaparecidas em Minas Gerais em razão das chuvas que atingem o Estado nos últimos dias, de acordo com informações atualizadas da Defesa Civil mineira neste domingo.

De acordo com o boletim mais recente, há 58 municípios afetados, com 13.687 pessoas desalojas e 3.354 pessoas desabrigadas. Belo Horizonte é a cidade com maior número de mortes - oito.

O governo de Minas Gerais declarou situação de emergência em 47 cidades, citando “intensas precipitações pluviométricas que atingiram os municípios .... causaram múltiplos desastres –inundações, movimentos de massa, enxurradas e alagamentos”.

Em decreto no Diário Oficial do Estado, ele autorizou a mobilização de todos os órgãos estaduais para atuarem sob a direção da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, nas ações de resposta ao desastre, incluindo a dispensa de licitação de “contratos de aquisição de bens necessários às atividades de resposta ao desastre, de prestação de serviços e de obras relacionadas com a reabilitação dos cenários afetados”.

De acordo com informações da GloboNews, após sobrevoar áreas atingidas, o ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, está reunido com o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, neste começo de tarde, para discutir novas medidas de apoio federal para respostas aos desastres naturais.

De acordo com informações do portal G1, citando o Inmet, Belo Horizonte teve o dia mais chuvoso da história da cidade, desde o início da medição climatológica há 110 anos. Em 24 horas, de quinta a sexta-feira (24), o acumulado de chuva chegou a 171,8 milímetros em Belo Horizonte.

Os Estados do Espírito Santo, onde já foram registradas mortes, e do Rio de Janeiro também foram afetados pelas chuvas.

Por Paula Arend Laier, em São Paulo