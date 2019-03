Fortes chuvas deixam ao menos 11 mortos na região metropolitana de SP

Homens passam por rua alagada em São Paulo 11/03/2019 REUTERS/Amanda Perobelli

SÃO PAULO (Reuters) - As fortes chuvas que atingiram a região metropolitana de São Paulo entre a noite de domingo e a madrugada desta segunda-feira deixaram pelo menos 11 mortos, entre eles uma criança, informou a Defesa Civil estadual.

De acordo com o órgão, choveu em 24 horas em média o equivalente a 70 por cento das chuvas esperadas para o mês de março, que tradicionalmente é um dos que mais chove na capital e nas cidades do entorno.

Um deslizamento de terra provocado pela chuva em Ribeirão Pires, região do ABC paulista, deixou quatro pessoas mortas, e uma criança morreu também em um deslizamento em Embu das Artes, no oeste da região metropolitana.

Outras três pessoas morrera afogadas em São Caetano do Sul, uma em São Bernardo do Campo e outra em Santo André. As três cidades ficam no ABC paulista. Na capital, uma pessoa também morreu afogada.

“Transmito minha total solidariedade às famílias atingidas pelas fortes chuvas em diversos municípios do Estado”, disse o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), após atingir as áreas afetadas pelas chuvas.

O temporal também provocou alagamentos em vários pontos da capital paulista, impactando ainda mais o já complicado trânsito da cidade e levando a prefeitura a suspender o rodízio de veículos nesta segunda. A Avenida do Estado, que liga a capital ao ABC, foi uma das mais afetadas pelo alagamento.

De acordo com a prefeitura, foram registrados 180 quilômetros de congestionamento às 10h30 desta segunda.

Também foram registrados 56 pontos de alagamento em toda a cidade, e os córregos Ipiranga, dos Meninos, Tamanduateí, Aricanduva, Rio Verde e Oratório transbordaram, assim como o piscinão Guaramiranga e o rio Tietê.

Por conta dos danos provocados pela chuva, o prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), abreviou licença não remunerada do cargo que havia tirado na sexta-feira alegando motivos pessoais e reassumirá o posto na terça. Inicialmente ele ficaria de licença até a próxima sexta-feira.

Por Eduardo Simões; Edição de Pedro Fonseca