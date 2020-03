Casos de coronavírus na Coreia do Sul superam 7.000

SEUL (Reuters) - Os casos de coronavírus da Coreia do Sul saltaram acima de 7.000 no sábado, um aumento de 448 em relação ao dia anterior, com mais da metade ligada a uma igreja no centro do surto do país, disseram autoridades de saúde.

Mais duas mortes foram contabilizadas, elevando o número total no país para 46, de acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças da Coreia (KCDC).

Desde meados de fevereiro, quando uma mulher deu resultado positivo depois de assistir a cultos em uma filial da Igreja de Shincheonji de Jesus, na cidade de Daegu, o número de infecções explodiu na Coreia do Sul, o país com mais doentes fora da China.

Existem 7.041 casos no total, incluindo um novo pequeno grupo de ocorrências relatadas no sábado em um complexo de apartamentos em Daegu, onde vivem alguns membros da igreja, informou o KCDC.

Por Jane Chung