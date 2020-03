Número de casos de coronavírus no Brasil sobe para 24

SÃO PAULO (Reuters) - O Ministério da Saúde informou neste domingo a confirmação de mais cinco casos do novo coronavírus (Covid-19) no Brasil, elevando o número de infectados no país para 24, segundo boletim publicado às 16h.

Até sábado, a plataforma do Ministério da Saúde havia apontado 19 infectados pelo coronavírus.

O ministério reportou mais três casos em São Paulo, elevando o total no Estado para 16; mais um no Rio de Janeiro, que agora tem três; e outro em Alagoas, que teve a sua primeira confirmação.

Além desses, a Bahia tem dois diagnósticos, o Espírito Santo contou um, e o Distrito Federal outro.

Segundo o ministério, 664 casos suspeitos estão sendo monitorados e outros 632 já foram descartados.

Mais cedo, a Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro já havia reportado o caso contabilizado pelo ministério no Estado.

Por Roberto Samora