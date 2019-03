Dois atiradores encapuzados matam 8 e se suicidam em escola de Suzano

SUZANO (Reuters) - Dois jovens encapuzados mataram oito pessoas em uma escola na cidade de Suzano, incluindo seis alunos adolescentes, usando um revólver calibre 38 e uma besta, antes de cometerem suicídio, nesta quarta-feira, na segunda tragédia com múltiplos mortos por arma de fogo em três meses no Estado de São Paulo.

Policiais em frente à escola Raul Brasil após tiroteio em Suzano (SP) 13/03/2019 REUTERS/Amanda Perobelli

Segundo a Polícia Militar, os dois agressores primeiro dispararam contra duas funcionárias da escola e depois atiraram na direção dos alunos do Ensino Médio que estavam em horário de lanche. Pouco depois os dois agressores cometeram suicídio em um corredor do colégio.

“É a cena mais triste que já assisti em toda minha vida, e fico muito triste que um fato como esse ocorra em nosso país e aqui em São Paulo”, disse o governador de São Paulo, João Doria, a jornalistas no pátio da Escola Estadual Raul Brasil.

O comandante-geral da PM de São Paulo, Marcelo Salles, disse que antes de entrarem na escola os dois atiradores dispararam contra o proprietário de um lava-rápido que fica em frente ao colégio. O homem atingido, segundo o comandante, foi internado e estava sendo submetido a uma cirurgia.

Logo em seguida, os agressores ingressaram na escola e dispararam contra a coordenadora pedagógica e outra funcionária, que morreram no local. Os atiradores, então, seguiram para o pátio e abriram fogo contra alunos do Ensino Médio —os únicos que estavam na escola no momento.

Os dois cometeram suicídio em um corredor depois que alunos do centro de línguas se fecharam dentro de uma sala junto com a professora, disse Salles.

Além dos 10 mortos, sendo oito no local e dois em hospitais, outras 10 pessoas ficaram feridas, de acordo com o Centro de Comunicação Social da Polícia Militar de SP.

Segundo a PM, foram encontrados no interior da escola artefatos que, em princípio, seriam artefatos explosivos. O grupo de ações táticas especiais estava no interior do colégio vasculhando o local e analisando os dispositivos, de acordo com o comandante.

Em dezembro do ano passado, um atirador abriu fogo na Catedral Metropolitana de Campinas (SP), matando cinco pessoas no total. O atirador se suicidou após os disparos.

Já em abril de 2011, um homem armado invadiu uma escola no Rio de Janeiro e disparou contra estudantes, matando 12 alunos antes de ser atingido pela polícia e cometer suicídio.

Texto de Pedro Fonseca